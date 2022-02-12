السلطات الصحية الأمريكية تمنح ترخيصا لعلاج جديد ضد متحور أوميكرون

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم الجمعة ترخيصا للعلاج بالأجسام المضادة طورته شركة (إيلاي ليلي) ضد المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) سريع الانتشار.

وأوضحت الإدارة في بيان أن الترخيص يسمح باستخدام العلاج للفئة العمرية من 12 عاما فما فوق ممن هم أكثر عرضة للاصابة بالمرض الشديد في حال إصابتهم بهذا المتحور.

وأضافت أن العلاج مخصص لحالات المرض الخفيفة أو المعتدلة موصية أن يتم منحه لمن لا تتوفر لديهم خيارات بديلة أو الذين من غير الملائم لهم تلقي تلك الخيارات.

وهذا هو ثاني علاج ضد (أوميكرون) تمنحه الإدارة ترخيصا للاستخدام في وقت أعلنت الحكومة الفيدرالية أمس الخميس أنها اشترت 600 ألف جرعة من العلاج لتوزيعها بالمجان متوقعة توفر الجرعات ال300 ألف الأولى في فبراير والنصف الثاني في مارس.