محليات

وزارة الداخلية تنفذ تمرينا وهميا لعملية سطو مسلح على أحد البنوك غدا

كونا
13 فبراير، 2022
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أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاحد ان الأجهزة الأمنية ستنفذ تمرينا وهميا لعملية سطو مسلح على أحد البنوك يوم غد الاثنين.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان التمرين سيقام في إطار التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات الخاصة بالدولة وتحقيق استراتيجية المؤسسة الأمنية في رفع كفاءة منتسبيها والوقوف على الجاهزية الأمنية.
وأكدت أن هذا التمرين يسهم في نقل الخبرات والمعلومات بشأن التعامل الميداني لتأمين أي أحداث أو معطيات طارئة والوقوف على مستوى الجاهزية الأمنية. 
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