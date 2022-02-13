وزير الصحة يجتمع مع فريق كوفيد ١٩ لبحث الوضع الوبائي

عقد وزير الصحة الدكتور خالد السعيد، صباح اليوم، اجتماعا مع فريق كوفيد-19 المركزي، بحضور سعادة وكيل الوزارة د. مصطفى رضا، في إطار متابعة تقييم الوضع الوبائي وما شهده من تحسن ملحوظ في مؤشرات التقييم الوبائي.

وقدم الفريق شرحا تفصيليا حول مؤشرات التقييم وما شهدته من تحسن ملحوظ، كما استعرض الفريق ما انتهت إليه اللجان الفنية من توصيات في شأن مراجعة القرارات والتوصيات وتطويرها لمواكبة المرحلة المقبلة، وذلك بما لا يضر بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبما يحفظ الأمن الصحي للبلاد.

وذكرت تقارير صحفية أن الوزير الدكتور خالد السعيد «أكد خلال الاجتماع دعم التوجه لتخفيف القيود والمرونة في التعامل مع الوضع الوبائي، مبيناً أن الانفتاح يأتي تسهيلاً على المواطنين والمقيمين وتزامنا مع التوجه العالمي للتكيف والتعايش».