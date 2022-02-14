إصابات “كورونا” العالمية تتجاوز 410 ملايين

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في أنحاء العالم تجاوز 410 ملايين إصابة، فيما يقترب عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 2.‏10 مليار جرعة. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 410 ملايين و242 ألف حالة.

وبعد أن حصد «كورونا» نحو ستة ملايين ضحية حول العالم، يبدو أن قدرته على حصد المزيد قد تراجعت كثيراً هذا العام، بفضل اللقاحات والعلاجات التي تطورت مؤخراً، كما يبدو أن الفيروس نفسه أضحى أكثر ضعفاً. وأوضح تحليل جديد لوكالة «بلومبرغ» أن فرص البقاء على قيد الحياة بين مرضى «كوفيد – 19» قد تحسنت كثيراً في مختلف أنحاء العالم.

ففي الولايات المتحدة، كان هناك حوالي أربعة أضعاف عدد الحالات الإيجابية، لكل حالة وفاة هذا العام، وذلك مقارنة بالذروة التي تم تسجيلها في الشتاء الماضي. وفي الاتحاد الأوروبي، حيث تم تطعيم المزيد من الأشخاص، فإن هذا المعدل للبقاء على قيد الحياة، بلغ 11 مرة أعلى من معدل الشتاء الماضي. وحتى في دول لديها معدلات تطعيم أقل، تعافى مرضى «كوفيد – 19» بشكل متزايد.

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