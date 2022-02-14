وزير التربية: 7317 طالباً مسجلاً بتخصصات لا يحتاجها سوق العمل

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف أن عدد الطلبة المبتعثين داخلياً للجامعات الخاصة المحلية يبلغ 5846 طالباً، للعام الجامعي 2021-2022 .

وقال المضف، في رده على سؤال النائب مهلهل المضف، إن الطلبة المبتعثين تمثلوا بالآتي: جامعة الشرق الأوسط الاميركية 1630 طالباً، الجامعة الأميركية الدولية 739 طالباً، الجامعة الأميركية في الكويت 291 طالباً، الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت 471 طالباً، الكلية الأسترالية في الكويت 462 طالباً، الكلية التقنية في الكويت 228 طالباً، جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا 266 طالباً، كلية تكنولوجيا الطيران 79 طالباً، كلية الجونكوين الكندية 77 طالباً، كلية الشرق الأوسط الأميركية 849 طالباً، كلية القانون الكويتية العالمية 307 طلاب، كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا 368 طالباً، كلية بوكسهل الكويت 79 طالباً.

وأوضح المضف أن طلبة الابتعاث الداخلي المستفيدين والمسجلين في التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل يبلغ عددهم 7317 طالباً جاءوا في التخصصات التالية: إعلام 286 طالباً، هندسة كهربائية إلكترونية 240 طالباً، هندسة بترول 299 طالباً، هندسة كهربائية 2612 طالباً، هندسة كيميائية 1800 طالباً، هندسة ميكانيكية 2080 طالباً.

وأشار إلى أن التكلفة التقديرية للطالب في الفصل الدراسي الواحد تقريباً ما بين (1780: 2830 د.ك) حسب طبيعة الدراسة (دبلوم/بكالوريوس) وحسب إن كانت جامعة أو كلية.

وذكر أنه توجد تخصصات أضيفت، سبق لديوان الخدمة المدنية أن أعلن عدم الاحتياج لها.

وقال المضف، إن الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتعاون والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وكل الجهات المعنية (المجلس الأعلى للتخطيط، جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثل عن غرفة التجارة باعتباره ممثلاً عن القطاع الخاص) لاتخاذ اللازم نحو إعداد خطة البعثات الداخلية لعام 2022/2023 في ضوء توجهات ديوان الخدمة المدنية من التخصصات المطلوبة وغير المطلوبة لحاجة سوق العمل لمواءمة مخرجات التعليم وسوق العمل لتحقيق أكبر أثر تنموي نحو تحقيق رؤية الدولة 2035.

المصدر : الجريدة