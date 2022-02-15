مجلس الوزراء: إلغاء فحص الـPCR للمحصنين قبل وعند الوصول.. وإلغاء الحجر المنزلي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد عصر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد – رئيـس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بما يلي:

استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه وزير الصحة الدكتور خالد السعيد حول آخر مستجدات الوضع الوبائي في دولة الكويت جراء جائحة كورونا، والذي يشهد من واقع الإحصاءات إنخفاضاً في أعداد الإصابات ولله الحمد.

وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لكافة المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإلتزام بتطبيق الإشتراطات الصحية، داعياً الجميع إلى عدم التهاون لمنع عودة انتشار الجائحة، وأعرب كذلك عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها كافة العاملين بوزارة الصحة من أطقم طبية وفنية وإدارية وفي مقدمتهم وزير الصحة على جهودهم الجبارة في التعامل مع هذه الأزمة الصحية الإستثنائية والتي ساهمت بعد فضل الله تعالى في تحسن مؤشرات تقييم الوضع الصحي في البلاد والبدء للانتقال إلى الحياة الطبيعية والآمنة سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الكويت ومن يعيش على أرضها من كل سوء ومكروه.

ثم تدارس مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر الآتي :

أولاً : ضوابط وشروط المحصنين :-

1- تعتبر الفئات التالية مكتملة التحصين :

 من تلقى الجرعة التعزيزية «التنشيطية» من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمدة لدى دولة الكويت.

 من لم يمضي تسعة أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت.

 من تعافي من الإصابة بفيروس كورونا ولم يمضى على تاريخ الإصابة فترة «3» شهور.

2- يعتبر غير مكتمل التحصين كل من مضى تسعة أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت.

3- يعتبر غير محصن كل من لم يتلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت أو لم يكمل الجرعة.

4- يعمل بالقرار إعتباراً من يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022.

ثانياً : الإجراءات الواجب إتباعها بشأن إجراءات السفر من وإلى البلاد :-

1- السماح لغير المحصنين بالسفر.

2- إجراءات القادمين إلى البلاد :

‌أ) مكتمل التحصين :

– إلغاء فحص «PCR» قبل الوصول إلى البلاد.

– إلغاء فحص «PCR» عند الوصول إلى البلاد.

– إلغاء الحجر المنزلي المطبق بعد الوصول إلى البلاد.

ب‌) غير مكتمل التحصين :

– إلغاء فحص «PCR» قبل الوصول إلى البلاد.

– الالتزام بالحجر المنزلي لمدة «7» أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص «PCR» يؤكد الخلو من الفيروس.

ج‌) غير المحصن :

– إجراء فحص «PCR» قبل القبول على الرحلة بـ«72» ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا.

– يطبق الحجر المنزلي لمدة «7» أيام بعد الوصول مع إجراء فحص «PCR» باليوم السابع يؤكد الخلو من الفيروس وذلك لإنهاء الحجر.

3- يستثنى من ذلك الأطفال من هم دون سن الـ«16» سنة.

4- يعمل بالقرار إعتباراً من يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022.

حث جميع القادمين إلى البلاد على إجراء الفحص المنزلي السريع «RAPID TEST» في حال وجود أعراض بعد العودة من السفر وفي حال ظهور نتيجة إيجابية للفحص، يتم إجراء فحص «PCR» للتأكيد الإصابة بالفيروس.

ثالثاً : إجراءات مواجهة فيروس كورونا :-

1- تكليـف وزارة الأوقاف والشئون الإسـلامية باتخـاذ الإجـراءات الكفيلـة بعودة تقـارب المصلين أثنـاء إقامـة الصلاة في المسـاجد من خلال الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية والمتمثلة بالتطعيم ولبس الكمام وإحضار السجادة الخاصة بكل مصلي.

2- السماح بالدخول للمجمعات التجارية لكافة الفئات «المحصنين وغير المحصنين».

3- السماح بدخول إلى الأماكن المغلقة «دور السينما – المسارح – قاعات الحفلات» لغير المحصنين شريطة إجراء فحص «PCR» يؤكد الخلو من الفيروس قبل «72» ساعة على الأكثر ويستثنى من ذلك الأطفال من هم دون سن الـ«16» سنة، مع الغاء التباعد بتلك الأماكن مع الالتزام بلبس الكمام وتعقيم اليدين.

4- السماح باستغلال وسائل النقل الجماعي بكامل القدرة الاستيعابية للحافلة مع الالتزام بلبس الكمام.

5- إعادة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضورياً.

6- السماح بإقامة المناسبات الاجتماعية بكافة أنواعها سواء كانت بالأماكن المغلقة أو المفتوحة على أن يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

7- يعمل بالإجراءات السابقة إعتباراً من يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022.

8- عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13 مارس 2022.

رابعاً : الاشتراطات الصحية الخاصة بالحضور إلى المدارس للأطفال دون سن الـ«16» سنة :-

1- إلغاء فحص «PCR» الاسبوعي لغير المحصنين عند الحضور.

2- اقتصار العزل على الحالات الايجابية أو الحالات التي تظهر عليها أعراض.

3- يعمل بالقرار إعتباراً من يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022.

كما ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن تقرير وزارة التجارة والصناعة «المرحلي الأول» الخاص بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لدراسة جميع المقترحات والتوصيات الواردة بالتقرير لمواجهة أي زيادة في أسعار السلع الغذائية، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تساهم في المحافظة على استقرار الأسعار في السوق المحلي، وبما يحقق الصالح العام.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة حول الاستعدادات الواجب اتباعها لتلافي حالات الطوارئ في مرافق وزارة الصحة المختلفة، وسبل التعامل معها، وقد أثنى مجلس الوزراء على جهود وزارة الصحة الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في البلاد.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع كل من «وزارة الداخلية، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزارة الأشغال العامة، قوة الإطفاء العام، والجهات التي تراها مناسبة» لوضع آلية مناسبة للتعامل مع الحالات الطارئة في المراكز الصحية والمستشفيات ومنشآت الوزارة وحمايتها، وبما يحافظ على سلامة مرتاديها ولضمان عدم تعطل أيٍ من تلك المرافق الحيوية.

ومن جانب آخر بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة، وما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي من مناقشة الاستجواب المقدم إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء من العضو شعيب المويزري، وإثر مناقشة الاستجواب تقدم عشرة من الأعضاء بطلب طرح موضوع الثقة بوزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وقد تم تحديد جلسة يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير لنظر الطلب والتصويت عليه.

وقد أشاد مجلس الوزراء بما قدمه وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء من ردود مقنعة فند فيها المحاور الواردة في صحيفة الاستجواب بكل جدارة وكفاءة ليؤكد دعمه وتضامنه مع وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

أبن مجلس الوزراء العالم الجليل المرحوم الدكتور صالح محمد العجيري الذي إنتقل إلى جوار ربه يوم الخميس الماضي، مستذكراً بالتقدير والفخر مسيرته العلمية الحافلة وإسهاماته المتميزة في مجالات العلوم والفلك والتي كان أحد أبرز روادها في دولة الكويت والمنطقة، منوهاً بأبحاثه ومؤلفاته القيمة وإنجازاته العديدة ومن أهمها «تقويم العجيري» الذي إعتمدته دولة الكويت تقويماً رسمياً للدولة لتميزه بالدقة والذي يعد مرجعاً علمياً للتقاويم في العالم العربي والإسلامي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمة الإرهابية الجبانة لميلشيات الحوثي والتي استهدفت المطار التجاري لمدينة أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخراً، وأكد مجلس الوزراء أن استمرار مسلسل مثل هذه الأعمال الإرهابية على المناطق المدنية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتقويضاً لأمن المملكة والمنطقة، داعياً إلى التحرك الجاد والسريع من المجتمع الدولي لردع مثل هذه الأعمال الإرهابية المجرمة ومحاسبة مرتكبيها، كما أكد مجلس الوزراء وقوف دولة الكويت الثابت والتام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، معرباً عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.