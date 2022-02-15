السند: آن الآوان للتكيف مع الفيروس وفق الحالة الوبائية والاهتمام بالجوانب الأخرى في حياتنا

تزامنا مع تخفيف الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند أنه آن الآوان للتكيف مع هذا الفيروس وفق الحالة الوبائية والاهتمام بالجوانب المهمة الأخرى في حياتنا.

وقال السند إن إستراتيجة الوزارة مستمرة بالترصد والترقب وتطوير برامجها بهذا الشأن كما جدد الدعوة لاستكمال التطعيم حماية لأفراد المجتمع.

وأشار إلى أنه بعد أكثر من سنتين من مواجهة الوباء هناك ثقافة صحية عالية جدا لدى المواطنين والمقيمين، ولذلك آن الاوان بالمشاركة في المسؤولية المجتمعية.

وشدد على أهمية أن يعزل الإنسان نفسه عن الآخرين بمجرد ظهور الأعراض التنفسية وعمل الفحص للتأكد من الخلو من الفيروس.

وأكد السند على أهمية حماية فئات ذوي الاختطار مثل آبائنا وأمهاتنا من كبار السن سواء في المناسبات الاجتماعية أو المساجد أو في الاماكن العامة وضرورة المبادرة لعلاجهم أو طلب مساعدة.

وتابع بأن هناك تعاونا بين المؤسسات التابعة للوزارة بمختلف مستوياتها سواء في مراكز الرعاية الأولية أو الثانوية عبر بروتوكلات واضحة ومحددة للتعامل مع حالات كوفيد-19 بهدف تحقيق التكامل.