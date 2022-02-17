“الأوقاف” : عودة تراص الصفوف بين المصلين في المساجد اعتبارا من الأحد المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية عودة تراص الصفوف بين المصلين أثناء إقامة الصلاة في المساجد اعتبارا من يوم الأحد المقبل وذلك التزاما بقرار مجلس الوزراء الصادر عقب اجتماعه الأسبوعي الأخير بناء على توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت (الأوقاف) في بيان صحفي اليوم الخميس إنه تم الإيعاز إلى ائمة وخطباء المساجد بالسماح بعود التقارب بين المصلين شرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مجابهة الفيروس منها التقيد بارتداء الكمام الطبي وإحضار كل مصل سجادة الصلاة الخاصة به فضلا عن حث غير المطعمين على تلقي جرعات اللقاح المعتمد لحماية الصحة المجتمعية.

واتخذ مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 فبراير الجاري حزمة من القرارات المتعلقة بقيود مكافحة الفيروس بناء على آخر مستجدات الوضع الوبائي محليا والذي يشهد من واقع الإحصاءات “انخفاضا في أعداد الإصابات” داعيا في الوقت نفسه الجميع إلى “عدم التهاون تجنبا لعودة انتشار الجائحة”.

وتضمنت القرارات المشار إليها آنفا تكليف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودة تقارب المصلين أثناء إقامة الصلاة في المساجد من خلال الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية منها لبس الكمام وإحضار السجادة الخاصة بكل مصلي.