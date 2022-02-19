“المواصلات” ستبدأ بقطع الخدمة الهاتفية للمتخلفين عن السداد الشهر المقبل

دعت وزارة المواصلات المستفيدين لسرعة سداد المستحقات المالية المترتبة عليهم تلافيا لقطع الخدمة الهاتفية عن الهواتف الأرضية اعتبارا من تاريخ 13/ 3/ 2022، مبينة ان على المتخلفين عن السداد ان يقوموا بالمبادرة بالدفع وتسديد المبالغ المالية مباشرة عبر موقع الوزارة الالكتروني www.moc.gov.kw او عبر مراجعة اي من المقاسم التابعة للوزارة.

وأهابت وزارة المواصلات بمستغلي المساحات داخل وخارج مباني ومقاسم الوزارة (مكاتب – أجهزة – كبائن – هوائيات) وكذلك المشتركين في خدمات (Leased line – NGN – ISDN – 800 – E1 – هوائي – فايبر – ثلاثي – نطاق) بالمبادرة بسداد المستحقات المالية المترتبة عليها للوزارة في موعد أقصاه 2022/3/13 عن طريق مراجعة إدارة الشؤون المالية – مراقبة الحسابات التجارية في منطقة الشويخ (مبنى الوزارة) رقم (3) في الدور الثالث خلال أوقات العمل الرسمية تلافياً لوقف تقديم الخدمات ذات الصلة بتلك المساحات وأيضا قطع الخدمة والقيام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقاتها.

وأوضحت وزارة المواصلات انه في حال عدم السداد من قبل العميل المتخلف عن السداد للمبالغ المترتبه عليه سوف تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقاتها المالية.