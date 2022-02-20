سفارة الكويت في كندا : الحذر والابتعاد عن وسط المدينة

أهابت سفارة دولة الكويت لدى كندا بالمواطنين ‏الكويتيين المتواجدين في العاصمة الكندية إلى اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مركز وسط المدينة نظرا لما تشهده هذه المنطقة من مظاهرات أعلنت الشرطة على أثرها عدم السماح بالدخول لها الا لمن يسكنها أو لديه موعد عمل او طبي.

ودعت السفارة المواطنين الكويتيين المتواجدين في أوتوا إلى التواصل معها في حال الرغبة في الاستفسار أو طلب المساعدة على هواتف الطوارئ التالية: السفارة +16135136576 – المكتب الثقافي +18194333437.