“مظلات السيارات” مجاناً للسكن الخاص ودينار للمتر في الاستثماري

رفعت اللجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي تعديلاتها الخاصة بلائحة المظلات، وذكر رئيس اللجنة المالية والقانونية فهيد المويزري ان اجتماع اللجنة الغى التأمين الخاص بإنشاء مظلات السيارات امام العقارات في السكن الخاص واصبحت مجانية، بينما وضعت رسوم دينار للمتر في المناطق الاستثمارية والتجارية ولمرة واحدة فقط.

واشار المويزري إلى أن “القانونية” رفضت اقتراح من الجهاز التنفيذي بإضافة رسوم دينار للمتر في السكن الخاص لمدى الحياة، مبيناً ان اللائحة القديمة حددت رسوم 600 فلس للمتر سنوياً لكنها لم تفعل، مؤكداً أن اللجنة رفعت التعديلات للجلسة الرئيسية في البلدي.