السفارة الأمريكية لدى موسكو تنصح رعاياها داخل روسيا بالتفكير في مغادرة البلاد

أصدرت السفارة الأمريكية في موسكو، اليوم الأحد، تحذيرا عاجلا لرعاياها المقيمين في روسيا، نصحتهم فيه بالتفكير في مغادرة البلاد.

وحذرت السفارة الأمريكية في بيانها من أن ” هناك تهديدات بشن هجمات على مراكز التسوق ومحطات السكك الحديدية والمترو وأماكن التجمعات العامة الأخرى في المناطق الحضرية الرئيسية ، بما في ذلك موسكو وسانت بطرسبرغ وكذلك في مناطق التوتر المتصاعد على طول الحدود الروسية مع أوكرانيا”.

وقالت السفارة “راجع خططك الأمنية الشخصية”. “لديك خطط إجلاء لا تعتمد على مساعدة الحكومة الأمريكية.”