“الخارجية”: لجنة تحقيق على خلفية دخول شخص إلى سفارة الكويت في القاهرة

أوضحت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم أنها قد شكّلت لجنة تحقيق على خلفية دخول أحد الأشخاص غير المدعوين إلى مبنى سفارة دولة الكويت في القاهرة أثناء حفل العشاء الذي أقامته السفارة على شرف وفد كويتي رسمي والذي تم إخراجه بعد اكتشاف شخصيته.

وأشارت الوزارة إلى أنها قد استدعت مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية وكذلك القائم بأعمال سفارة دولة الكويت في القاهرة لفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراء القانوني لمحاسبة المقصرين.

وشدّدت الوزارة على استيائها البالغ ‏لهذا التصرف الشخصي غير المسؤول وتعرب عن رفضها القاطع له والعمل وبكل حزم على ضمان حرمة البعثات.