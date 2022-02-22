الرئيس المصري يصل إلى الكويت في زيارة رسمية

وصل إلى الكويت ظهر اليوم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية للبلاد يلتقي خلالها مع سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وكان على رأس مستقبلي السيسي على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة