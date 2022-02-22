سمو أمير البلاد يبحث مع الرئيس المصري التعاون المثمر والروابط الأخوية بين البلدين

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بدار يمامة ظهر اليوم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

هذا وقد تم تبادل الأحاديث الودية الطيبة التي عكست عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة على كافة الأصعدة كما تم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الشقيقين وسبل التعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة في إطار ما يجمعهما من روابط أخوية وثيقة.

حضر المقابلة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومعالي رئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح.