الفارس تشكّل 4 لجان لتقصّي الحقائق في “البلدية”

أصدرت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس، بالتنسيق مع مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، 4 قرارات وزارية بتشكيل لجان تقصي حقائق حول مخالفات لوائح تتعلق بعمل بلدية الكويت.

فقد شكلت الفارس لجانا لتقصي الحقائق بخصوص مخالفات لائحة تنظيم أعمال البناء ولائحة الإعلانات ولائحة تراخيص إشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة والتي تتضمن كذلك العربات المتنقلة، وشكلت ايضا لجنة لتقصي الحقائق بخصوص مخالفة لائحة النظافة و نقل النفايات.

وستختص هذه اللجان بمراجعة نصوص القرارات الوزارية المتعلقة بشأن تلك اللوائح وكل القرارات واللوائح والتعاميم المتعلقة بكل نشاط وبحث ما إذا كان هناك قصور في هذه القرارات وبيان كيفية معالجتها، بالإضافة للتحقيق في أي من أوجه القصور التي قد تكشفها اللجنة أثناء أداء مهامها، على أن يتم رفع التوصيات المتعلقة بالإجراءات الإدارية والقانونية الواجب اتخاذها تجاه المتسبب في أي قصور والتي تتناسب مع المخالفات المرصودة إن وجدت، واقتراح الحلول التي تضمن سير العمل دون معوقات أو تحديات خلال التنفيذ، على أن تنهي هذه اللجان عملها خلال 3 اأشهر برفع تقرير يتضمن أعمالها وتوصياتها.