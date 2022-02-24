زيلينسكي: الجنود الأوكرانيون يضحّون بحياتهم لتجنّب “تشيرنوبيل” ثانية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن ثمة معارك دائرة قرب منشأة نووية في تشيرنوبيل والجنود الأوكرانيين «يضحّون بحياتهم» لتجنّب تكرار الكارثة النووية التي حصلت عام 1986.

وصرّح «قوات الاحتلال الروسية تحاول السيطرة على محطة تشيرنوبيل. المدافعون عنّا يضحون بحياتهم كي لا تتكرر مأساة 1986».

وكان مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية أنتون غيراشتشينكو أعلن في وقت سابق أن ثمة معارك دائرة قرب منشأة نووية في تشيرنوبيل، دخلت إليها القوات الروسية من أراضي بيلاروس.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن «القوات الروسية سيطرت على مطار عسكري على مشارف كييف».

وقال الرئيس الأوكراني: «ستار حديدي» جديد يفصل روسيا عن العالم المتحضّر.