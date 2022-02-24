الكويت تشدد على ضرورة احترام استقلال وسیادة أوكرانيا

أعربت دولة الكويت عن رفضها القاطع لاستخدام القوة أو التهديد أو التلويح بها في العلاقات بين الدول، وإذ تتابع بقلق وأسف بالغين تدهور الأوضاع وارتفاع حدة توترها في أوكرانيا، لتؤكد على أهمية الالتزام بالمبادئ الراسخة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي تحكم العلاقات بين الدول والقائمة على احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، ومبادئ حسن الجوار وحل المنازعات بالطرق السلمية.

ودولة الكويت إذ تشدد على ضرورة احترام استقلال وسیادة أوكرانيا، لتؤكد دعمها الكامل لكافة الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد وضبط النفس وتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وضمان سلامتهم.