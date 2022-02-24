بريطانيا تفرض عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان روسي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس 24 فبراير عن فرض عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان روسي بعد أن اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال جونسون أمام البرلمان “بشكل عام، سوف نجمد أصول أكثر من 100 كيان وشخصية أخرى بالإضافة إلى مئات الكيانات والشخصيات التي تم الإعلان عنها”.

مشيراً إلى أنه سيتم الحد من الودائع التي يمكن للمواطنين الروس الاحتفاظ بها في بنوك بريطانيا، هذا بالإضافة إلى فرض عقوبات تجارية على روسيا.

وتأتي العقوبات البريطانية الجديدة في ظل ازدياد العقوبات على موسكو بعد إعلان الحرب على أوكراتيا، وكان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر قد قال إن روسيا تواجه عقوبات صارمة ومؤلمة بعد غزوها لأوكرانيا.