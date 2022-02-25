المعارك تصل كييف.. أوكرانيا تتحدث عن أصعب أيام الحرب وعن توجه أرتال عسكرية روسية نحو وسط العاصمة

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن معارك تدور حاليا في أحد الأحياء الواقعة في شمال العاصمة الأوكرانية كييف، في حين أفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات وتبادل إطلاق نار داخل حي أبولون في كييف بعد دخول المدرعات الروسية.

وسمع في حي أوبلونسكي إطلاق نار ودوي انفجارات بينما تسمع انفجارات قوية من وسط المدينة، في حين يبدو أن القوات الروسية تشدد الخناق حول العاصمة الأوكرانية، وسط قلق فرنسي على مصير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الفرنسي قوله إن بلاده قلقة على سلامة الرئيس الأوكراني ومستعدة لمساعدته إذا لزم الأمر.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية على صفحتها في فيسبوك أن عملية تخريبية للقوات الروسية تنفّذها فرقة خاصة مؤلفة من جنود استطلاع، وطلبتة من المدنيين في الحي حمل السلاح، والإبلاغ “بتحركات العدو وصنع زجاجات حارقة وتحييد المحتل”.

وقد وثق مقطع فيديو، مشاهد لقتلى عسكريين بعد مواجهات في حي أبولون قرب العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك ضمن العملية العسكرية التي تشنها روسيا لليوم الثاني على التوالي.

ورجحت تقارير صحفية أوكرانية، أن القتلى جنود روس استولوا على ملابس لجنود أوكرانيين وشاحنات عسكرية أوكرانية، خلال تقدمهم للسيطرة على العاصمة.

وفي الأثناء، أعلن الجيش الأوكراني أن قوات روسية استولت على مركبتين للجيش الأوكراني وأنها تتجه بسرعة إلى وسط كييف يتبعها رتل عسكري، في حين أفاد مراسل الجزيرة أن صافرات الإنذار دوت في العاصمة الأوكرانية كييف للمرة الثالثة منذ فجر اليوم.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني إن القوات الأوكرانية أسقطت صاروخين من طراز كروز وطائرة فوق كييف.

وقال الجيش الأوكراني إن قواته الجوية تصدت لما سماه العدوان الروسي في منطقتي ديمر وإيفانكوفا في كييف، وإن القوات الروسية تواصل إطلاق النار على مواقعه في دونيتسك، لكن الوضع لا يزال تحت السيطرة، على حد قوله.

وكانت المعارك قد وصلت في وقت سابق إلى مشارف العاصمة الأوكرانية كييف، في حين نقلت شبكة “سي إن إن” (CNN) الأميركية عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أن قوات روسية قدمت من روسيا وبيلاروسيا تتجه نحو العاصمة كييف من محورين لتطويقها.

وذكرت الشبكة أن مسؤولين أميركيين أبلغوا مشرعين أميركيين أن قوات روسية باتت على بعد نحو 32 كيلومترا من كييف.

وقال أنطون هيراشتشينكو وهو مستشار لوزير الداخلية الأوكراني إن أوكرانيا تتوقع هجوما بالدبابات الروسية على العاصمة كييف اليوم الجمعة والذي قد يصبح أصعب يوم في الحرب.

وأكد المستشار أن المدافعين عن كييف جاهزون بصواريخ مضادة للدبابات قدمها حلفاء أجانب.

وبدورها حذرت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني من إن القوات الروسية ستدخل مناطق على مشارف العاصمة كييف اليوم الجمعة بعدما قال مسؤولون إن المدينة ومناطق أخرى تعرضت لقصف صواريخ روسية في الساعات الأولى من الصباح.

وأضافت أن وحدات الجيش الأوكراني تدافع عن مواقع على أربع جبهات رغم تفوق عدد القوات الروسية.

وبالتوازي مع ذلك، أعلن مكتب وزير الدفاع الأوكراني للجزيرة، أن قواتهم دمرت رتلا من المدرعات الروسية قرب هوستوميل شمال غرب كييف.

ويقول مسؤولون أميركيون وأوكرانيون إن روسيا تهدف إلى الاستيلاء على كييف والإطاحة بالحكومة.

وأظهرت صور بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عمليات قصف صاروخي شنتها القوات الروسية على عدة مدن ومناطق أوكرانية. وتظهرت الصور ألسنة اللهب المتصاعدة والدمار الكبير الذي ألحقته تلك الضربات بالمنشآت والمباني.

كما أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مواجهات عنيفة بن القوات الروسية والأوكرانية في غوستوميل شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف، في إطار الهجوم الذي تشنه القوات الروسية على أوكرانيا لليوم الثاني.

تقدم القوات الروسية

ومع استمرار المعارك قرب كييف أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تمكنت من إيقاف القوات الروسية عن التقدم في معظم الاتجاهات، مشيرا مع ذلك إلى أن روسيا استأنفت ضرباتها الصاروخية وتستهدف منشآت عسكرية ومدنية على السواء.

وتعهد زيلينسكي بالبقاء في كييف، حيث تقاتل قواته قوات روسية تتقدم صوب العاصمة، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وحذر زيلينسكي في رسالة مصورة من أن “(العدو) حددني على أنني الهدف الأول، وعائلتي هي الهدف الثاني، إنهم يريدون تدمير أوكرانيا سياسيا من خلال تدمير رئيس الدولة”.

وأضاف “سأبقى في العاصمة، عائلتي موجودة أيضا في أوكرانيا”، مشيرا إلى أنه تلقى معلومات عن دخول مجموعات تخريبية تابعة للعدو إلى كييف.

وكشف زيلينسكي أن 137 من العسكريين والمدنيين لقوا حتفهم في القتال حتى الآن وأصيب مئات آخرون، وكان مسؤولون أوكرانيون قد أعلنوا في وقت سابق عن مقتل 70 شخصا على الأقل.

وفيما يشبه الانتقاد لحلفائه الغربيين أعرب زيلينسكي عن أسفه لأن كييف “تُركت وحدها” في مواجهة الجيش الروسي الذي بدأ أمس الخميس غزو بلاده، وقال “تُركنا وحدنا للدفاع عن بلدنا”، مضيفا “مَن هو مستعد للقتال معنا؟ لا أرى أحدا”.

وتابع “مَن مستعد لضمان عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي؟ الجميع خائفون”، وذلك في وقت أشار الحلف إلى أنه لن يرسل قوات لدعم أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الأوكراني أنه أوقف تقدم عدد كبير من المركبات الروسية المدرعة على حدود نهر تيتيريف، حيث تم تدمير الجسر عبر النهر، حسب قوله.

وأضاف “تقاتل قواتنا الجوية العدوان الروسية في منطقتي ديمر وإيفانكوفا في كييف”.

وفي تصريحات أخرى، قال الرئيس الأوكراني إن موسكو ستضطر إلى “التحدث” مع أوكرانيا “عاجلا أو آجلاً” لإنهاء القتال، ووقف الغزو، وبقدر ما تبدأ هذه المحادثات في وقت مبكر، تقل الخسائر التي ستتكبدها روسيا نفسها”.

وأضاف لا نخاف روسيا لكن ما هي الضمانات لأمن بلادنا وما هي الجهات والدول التي ستقدم هذه الضمانات، فالكل خائف من إعطائنا ضمانات للانضمام إلى الناتو والحقيقة لا أحد يريدنا، ولا أحد يريد أن يحارب معنا.

من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن العاصمة كييف تعرضت لغارات روسية “مروعة” تشبه الغارات التي شنتها ألمانيا النازية على المدينة.

وكتب كوليبا على تويتر: “ضربات صاروخية روسية مروعة على كييف”.

وتابع يقول إن “آخر مرة شهدت عاصمتنا مثل عمليات القصف تلك كانت في عام 1941 عندما تعرضت لهجوم من ألمانيا النازية. وتمكنت أوكرانيا من دحر هذا الشر في ذلك الحين وستهزمه هذه المرة أيضا”.

خسائر أوكرانية

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تعطيل 118 مرفقا عسكريا أوكرانيا خلال العمليات العسكرية من بينها 13 مركز قيادة واتصال، وأنها دمرت 18 دبابة ومدرعة و7 راجمات صواريخ و41 آلية خلال العمليات العسكرية بأوكرانيا، وأسقطت 5 طائرات مقاتلة ومروحية واحدة و5 طائرات مسيرة خلال العمليات العسكرية.

وأضافت أن القوات الأوكرانية استسلمت بشكل كامل في جزيرة الأفعى قرب أوديسا.

وبشأن الوضع في محطة تشيرنوبل النووية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن مستوى الإشعاع في منطقة المفاعل طبيعي.

وأشارت إلى وحدات الإنزال المظلي سيطرت على محطة تشيرنوبل النووية، وأن قواتها اتفقت مع القوات الأوكرانية على تأمين حماية مشتركة للمحطة.

خسائر روسية

من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع الليتواني أن روسيا خسرت أكثر من 30 دبابة وحوالي 130 مدرعة و7 طائرات مروحية في أوكرانيا خلال الليل.

بدورها، قالت خدمة حرس الحدود الأوكرانية اليوم الجمعة إن ضربة صاروخية أصابت موقعا حدوديا أوكرانيا في منطقة زابوريجيا بجنوب شرقي البلاد، مما أدى إلى مقتل وإصابة بعض الحراس.

ولا توجد للمنطقة حدود برية مع روسيا، لكنها تقع على ساحل بحر آزوف الذي تشترك فيه أيضا دول جوار.

ويبلغ عدد سكان أوكرانيا 44 مليون نسمة، وهي أكبر دولة في أوروبا من حيث المساحة بعد روسيا، وصوتت لصالح الاستقلال عند سقوط الاتحاد السوفياتي، وكثفت في الآونة الأخيرة جهودها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو” (NATO) والاتحاد الأوروبي، وهي تطلعات تثير حنق موسكو.

ونفى بوتين لأشهر عدة أنه كان يخطط للغزو، حتى عندما حذرت الولايات المتحدة من أن هناك هجوما يلوح في الأفق ونشرت صور الأقمار الصناعية للقوات الروسية وهي تحتشد على حدود أوكرانيا.

وكشفت الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي عن مزيد من العقوبات على روسيا بهدف إبعاد البنوك والحكومة والنخبة الروسية خارج النظام المالي العالمي.

وكانت روسيا تعرضت لعقوبات هذا الأسبوع، منها تحرك ألماني لوقف خط غاز “نورد ستريم 2” من روسيا الذي يكلف 11 مليار دولار.