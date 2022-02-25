القوات الأوكرانية تنشر صورا لأسرى من القوات الروسية والانفصاليين

نشرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صورا لمن قالت إنهم أسرى من القوات الروسية والانفصاليين الموالين لروسيا خلال المعارك الدائرة في عدة جبهات.

وأظهرت صور وفيديوهات نشرت في الصفحة الرسمية للقوات الأوكرانية على فيسبوك أسرى من القوات الروسية يتلقون العلاج من إصابات تعرضوا لها خلال المعارك.

كما أظهرت أسيرا آخر قالت القوات الأوكرانية إنه من أفراد وحدة استخباراتية روسية.

ووفقا لنفس المصدر، فإن الجنود الروس والمسلحين الانفصاليين أسروا في مناطق مختلفة من أوكرانيا.

ومن بين الأسرى -الذين نشرت الصفحة الرسمية للقوات الأوكرانية على فيسبوك صورهم- عناصر من المسلحين الانفصاليين الموالين لروسيا الذين يسيطرون منذ عام 2014 على أجزاء من حوض دونباس (شرقي أوكرانيا) ضمن ما يعرف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.

وفي التعليقات المرفقة بالصور، تصف القوات الأوكرانية العسكريين الذين تم أسرهم في المعارك بالمحتلين.

كما نشرت نفس الصفحة الرسمية صورا لما قالت إنها آليات للقوات الروسية جرى تدميرها وأخرى تم الاستيلاء عليها خلال الاشتباكات.

وأظهرت مقاطع مصورة أخرى نشرتها هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية مقطعا مصورا لطائرة مروحية روسية من طراز “كيه 52” (K52) جرى إسقاطها.

ويبين مقطع مصور آخر ما قالت القوات الأوكرانية إنه تدمير لرتل عسكري روسي في حي أبولون في ضواحي العاصمة كييف.

كما تظهر مقاطع أخرى مشاهد للقصف الصاروخي الروسي على العاصمة كييف.