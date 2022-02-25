سفارة الكويت لدى العراق تستنكر التغريدات المسيئة للمدعو إياد جمال الدين وتدعو السلطات العراقية للجم هذه الأصوات النشاز

عبرت سفارة دولة الكويت لدى بغداد عن استنكارها ورفضها القاطع للتغريدات المسيئة التي صدرت عن رجل الدين العراقي المدعو أياد جمال الدين التي أساء فيها عبر موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي إلى دولة الكويت ورموزها وقيادتها وشعبها وحملت عبارات مرفوضة ومستهجنة ومردود عليها.

وقالت السفارة في بيان اليوم إنه في الوقت الذي تعبر فيه السفارة عن استيائها البالغ لمثل هذه التصرفات التي تهدف للنيل من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، فإنها تدعو السلطات العراقية المعنية إلى لجم هذه الأصوات النشاز باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.