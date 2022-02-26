قتال عنيف في شوارع كييف.. وزيلينكسي يرفض عرضا أميركيا

قدمت كل من روسيا وأوكرانيا اليوم جردا لحصيلة خسائر الطرف الآخر خلال الساعات والأيام الماضية، في حين قالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن قتالا عنيفا يدور في شوارع كييف، ودعت السكان للحذر وفقا لسبكة سي إن إن (CNN) الأميركية.

وقد دوت من جديد أصوات الانفجارات بالعاصمة الأوكرانية كييف، لتقطع فترة هدوء قصيرة بعد ليلة قاسية عاشها سكان العاصمة، في حين رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عرضا أميركيا بالمساعدة في الخروج من كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية بصواريخ دقيقة من الجو والبر والبحر، وقدمت جردا للخسائر العسكرية الأوكرانية خلال الساعات والأيام الماضية.

وذكرت الوزارة أنها أسقطنا في معارك الليلة الماضية ٧ طائرات و7 مروحيات و٩ مسيرات أوكرانية، ودمرت 87 دبابة و28 راجمة صواريخ و118 آلية وسيارة، و24 منصة دفاع جوي أي 300 وأوسا و48 رادارا.

كما ذكرت الوزارة أن الأسطول الروسي دمر 8 زوارق للبحرية الأوكرانية، وأن قواتها سيطرت على محطة كييف للطاقة الكهرومائية.

بيد أن وكالة إنترفاكس نفت ذلك، وقالت اليوم السبت نقلا عن وزارة الطاقة الأوكرانية إن القوات الأوكرانية (وليس

الروسية) هي التي تسيطر على محطة كييف للطاقة الكهرومائية شمالي العاصمة الأوكرانية.

وفي مقابل البيانات الروسية حول الخسائر الأوكرانية، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الجيش الأوكراني أسقط مروحية عسكرية روسية ومقاتلة من طراز سوخوي ٢٥.

وأنها أسقطت 14 مقاتلة روسية و8 طائرات عمودية منذ بداية الهجوم.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن من وصفته بالعدو الروسي بدأ تحريك وحداته من الاحتياط على حدودنا، وأن هجوما صاروخيا في كييف على شركة أرسنال للاتصالات الحكومية.

وفي الأثناء ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل جديد مصور أمام مكتبه في العاصمة، مؤكدا أنه سيبقى في كييف.

وأضاف يوم جديد على خط المواجهة الدبلوماسية بمحادثة مع ماكرون وهناك أسلحة ومعدات في طريقها إلينا “لن نلقي السلاح، سندافع عن دولتنا”.

ودعا إلى عدم تصديق “المعلومات الكاذبة” المنتشرة على الإنترنت بأنه دعا جيشه إلى تسليم سلاحه. وقال “سلاحنا هو الحقيقة. هذه أرضنا، هذه بلادنا، أطفالنا، سندافع عن كل هذا”.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع انفجارات عنيفة صباح اليوم السبت في العاصمة، كما نقلت رويترز عن شهود عيان تأكيدهم سماع أصوات إطلاق نار قرب المقرات الحكومية وسط كييف.

وذكر الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تطلق صواريخ كاليبر على أوكرانيا عبر البحر الأسود، وأن المناطق القريبة من سومي وبولتافا وماريوبول تعرضت لغارات جوية.

وطلبت السلطات من سكان كييف الالتزام بالمنازل أو التوجه إلى الملاجئ عند إطلاق صافرات الإنذار.

وبالتوازي مع ذلك، رفض الرئيس زيلينسكي عرضا أميركيا بالمساعدة في الخروج من كييف، وقال ردا على ذلك “المعركة هنا، أحتاج إلى ذخيرة وليس رحلة”، وفقا لمسؤول مخابرات أميركي كبير على دراية مباشرة بالمحادثة بين الطرفين، وذلك وفقا لما أوردته وكالة “أسوشيتد برس”.