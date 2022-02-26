تعطل الموقع الإلكتروني للكرملين وسط هجمات إلكترونية

تعطل الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة الروسية “الكرملين”، يوم السبت، وسط تقارير عن هجمات سيبرانية استهدفت عدة مواقع تابعة لمؤسسات حكومية ووسائل إعلام رسمية في البلاد.

تعطل الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة الروسية “الكرملين”، يوم السبت، وسط تقارير عن هجمات سيبرانية استهدفت عدة مواقع تابعة لمؤسسات حكومية ووسائل إعلام رسمية في البلاد.

وبحسب وكالة “رويترز”، فإن موقع ا لرئاسة الروسية الذي يحمل عنوان “كرملين دوت آر. يو” لم يعد يعمل، في خضم الهجمات الإلكترونية .

ويأتي تعطل موقع الكرملين فيما دخل الغزو الروسي لأوكرانيا يومه الثالث، وسط إدانات غربية واسعة تدعو موسكو إلى “وقف العنف”.

وكانت الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها الأوروبيين، قد أعلنت فرض حزمة من العقوبات على روسيا، فيما تشعر أوكرانيا أن الغرب قد تخلى عنها ولم يمض بعيدا في تقديم الدعم العسكري المطلوب.

في غضون ذلك، قال مسؤول دفاعي أميركي، يوم السبت، إن إحباط القوات الروسية يتزايد بسبب ما تعتبرها الولايات المتحدة مقاومة أوكرانية مستمرة.

وأضاف المسؤول “نعلم أنهم لم يحرزوا التقدم الذي أرادوا إحرازه، وخصوصا في الشمال. لقد أصيبوا بالإحباط بسبب ما رأوه من مقاومة مستميتة”.

ولم يقدم المسؤول أدلة على ما قاله بشأن تعثر الروس وعجزهم عن إحراز تقدم في أوكرانيا، ثم أضاف جازما “لقد أدى ذلك إلى إبطاء تقدمهم”.

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن أوكرانيا “أخرجت” خطة الهجوم الروسية “عن مسارها”، داعيا الروس إلى الضغط على فلاديمير بوتن لوقف الحرب.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو على فيسبوك: “صمدنا ونجحنا في التصدي لهجمات العدو”، موضحا أن “القتال مستمر في العديد من البلدات والمناطق في البلاد، لكن جيشنا هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسية في كل أنحاء العاصمة”.

وقال زيلينسكي في الفيديو: “كل صديق لأوكرانيا يريد الانضمام لأوكرانيا للدفاع عن البلد، من فضلك تعال، سنعطيك أسلحة”.

وبحسب وكالة “رويترز”، فإن موقع ا لرئاسة الروسية الذي يحمل عنوان “كرملين دوت آر. يو” لم يعد يعمل، في خضم الهجمات الإلكترونية .

ويأتي تعطل موقع الكرملين فيما دخل الغزو الروسي لأوكرانيا يومه الثالث، وسط إدانات غربية واسعة تدعو موسكو إلى “وقف العنف”.

وكانت الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها الأوروبيين، قد أعلنت فرض حزمة من العقوبات على روسيا، فيما تشعر أوكرانيا أن الغرب قد تخلى عنها ولم يمض بعيدا في تقديم الدعم العسكري المطلوب.

في غضون ذلك، قال مسؤول دفاعي أميركي، يوم السبت، إن إحباط القوات الروسية يتزايد بسبب ما تعتبرها الولايات المتحدة مقاومة أوكرانية مستمرة.

وأضاف المسؤول “نعلم أنهم لم يحرزوا التقدم الذي أرادوا إحرازه، وخصوصا في الشمال. لقد أصيبوا بالإحباط بسبب ما رأوه من مقاومة مستميتة”.

ولم يقدم المسؤول أدلة على ما قاله بشأن تعثر الروس وعجزهم عن إحراز تقدم في أوكرانيا، ثم أضاف جازما “لقد أدى ذلك إلى إبطاء تقدمهم”.

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن أوكرانيا “أخرجت” خطة الهجوم الروسية “عن مسارها”، داعيا الروس إلى الضغط على فلاديمير بوتن لوقف الحرب.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو على فيسبوك: “صمدنا ونجحنا في التصدي لهجمات العدو”، موضحا أن “القتال مستمر في العديد من البلدات والمناطق في البلاد، لكن جيشنا هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسية في كل أنحاء العاصمة”.

وقال زيلينسكي في الفيديو: “كل صديق لأوكرانيا يريد الانضمام لأوكرانيا للدفاع عن البلد، من فضلك تعال، سنعطيك أسلحة”.