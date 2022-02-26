 سفارة الكويت في إندونيسيا تدعو الموطنين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر بعد زلزال «سومطرة»

دعت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية إندونيسيا اليوم السبت المواطنين المتواجدين حاليا في منطقة (باسامان) الواقعة في محافظة سومطرة (الغربية) إلى أخذ الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم بعد الزلزال القوي الذي وقع هناك يوم أمس الجمعة.

وأهابت السفارة في بيان بكافة المواطنين إلى التواصل معها في حالة الحاجة إلى المساعدة الاتصال على هاتف الطوارئ التالي : +6281515151511 .

وكانت إندونيسيا أعلنت أمس أن زلزالا بقوة 2ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب غرب جزيرة (سومطرة) لكنها لم تصدر تحذيرات من وقوع امواج مد بحري عاتية (تسونامي).

وأسفر الزلزال عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 85 آخرين وإلحاق أضرار بعدد من المباني في الجزيرة الاندونيسية وفي ماليزيا وسنغافورة المجاورتين.

وتشهد إندونيسيا غالبا أنشطة زلزالية وبركانية بسبب موقعها على ما يعرف ب “حزام النار” في المحيط الهادئ حيث تصطدم الطبقات التكتونية.