“الصحة” تحدد مراكز ومواقع تطعيم كوفيد-19 خلال إجازة الأعياد الوطنية

حددت وزارة الصحة مراكز ومواقع تطعيم كوفيد- 19 خلال فترة الاعياد الوطنية بحيث تكون في مركز مشرف من الساعه 9 صباحا وحتى2 ظهرا، فيما ستكون في المراكز الصحية من الساعه 3 عصرا حتى9 مساء.