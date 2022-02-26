محليات

“الصحة” تحدد مراكز ومواقع تطعيم كوفيد-19 خلال إجازة الأعياد الوطنية

26 فبراير، 2022
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حددت وزارة الصحة مراكز ومواقع تطعيم كوفيد- 19 خلال فترة الاعياد الوطنية بحيث تكون في مركز مشرف من الساعه 9 صباحا وحتى2 ظهرا، فيما ستكون في المراكز الصحية من الساعه 3 عصرا حتى9 مساء.

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