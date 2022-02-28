بعد انقطاع 32 عاماً.. “الخطوط السعودية” تسير أول رحلة إلى بانكوك

أعلنت الخطوط الجوية السعودية اليوم الاثنين، انطلاق أول رحلة من الرياض وجدة إلى تايلاند بعد انقطاع دام 32 عاماً.

وتبدأ رحلات الخطوط السعودية من جدة والرياض، في حين ينتظر أن تطلق الخطوط الجوية التايلاندية (THAI) رحلاتها إلى السعودية مطلع مايو المقبل.

يأتى إعلان الخطوط السعودية بعد اتفاق السعودية وتايلاند على رفع العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء، وتعزيز التعاون الاقتصادي، واستكشاف مجالات الاستثمار المشتركة.

يذكر أن الرياض وبانكوك اتفقتا في أواخر يناير الماضي، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بالكامل بين البلدين، وفق ما أفاد بيان مشترك خلال زيارة رئيس وزراء تايلاند إلى المملكة، “والتي جاءت بعد مشاورات نتج عنها تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصا على استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حيال تلك القضايا”.