روسيا تحظر شركات طيران من 36 دولة بينها بريطانيا وألمانيا

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، حظر رحلات تسيّرها شركات طيران من 36 دولة بينها بريطانيا وألمانيا، بعد خطوة مشابهة ضد الطائرات الروسية على خلفية غزو أوكرانيا.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية أنها ستفرض القيود «كإجراء للرد على الحظر الذي فرضته دول أوروبية على رحلات الطيران المدني التي تشغلها شركان طيران روسية أو مسجّلة في روسيا».