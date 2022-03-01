روسيا تمنع سكانها من تحويل أموال إلى الخارج

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين، أمر اليوم (الاثنين)، باتخاذ إجراءات دعماً للروبل الذي تراجع بفعل العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، وذلك عبر منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج.

كذلك، أُجبرت الجهات المصدرة الروسية، اعتباراً من الاثنين، على أن تحول إلى الروبل ثمانين في المائة من العائدات التي تلقتها بالعملات الأجنبية منذ الأول من يناير (كانون الثاني) الفائت، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء إعلان هذه الاجراءات في وقت يحاول الاقتصاد الروسي تعزيز دفاعاته في مواجهة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى أنها ستستبعد بعض البنوك الروسية من نظام «سويفت» العالمي للتبادلات المالية بين المصارف وستمنع اي تعامل مع البنك المركزي الروسي.

ودفعت العقوبات الاقتصادية بالمصرف المركزي الروسي، اليوم، إلى رفع نسبة الفائدة الرئيسية 10,5 نقاط لتصل إلى 20% لاحتواء التضخم.