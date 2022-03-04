الرئيس الأوكراني لبوتين: أنا لا أعض

طالب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمقابلته والتفاوض بشأن إنهاء الغزو الروسي على بلاده.

ووجه كلامه لبوتين ساخرا، بالقول: «أنا لا أعض»، مشيرا إلى أنه لا يحتاج أن يكون على طاولة طويلة تفصل بينهما لـ«30 مترا»، وفق قوله.

وقال زيلينسكي: «نحن لا نهاجم روسيا، لا نخطط للهجوم عليها. أي ضمانات؟ بشأن الناتو؟ لسنا أعضاء في الناتو، لا نملك أسلحة نووية».

وأضاف موجها كلامه لبوتين: «اترك أرضنا رجاء. إذا كنت لا تريد الخروج الآن».

ودعاه إلى الحوار المباشر معه، وقال: «اجلس على طاولة المفاوضات. أنا متفرغ. اجلس، لكن ليس على بعد 30 مترا مثلما فعلت مع ماكرون وشولز. أنا جارك. لا أحتاج أن أكون على بعد 30 مترا».

وتابع زيلينسكي ساخرا: “أنا لا أعض. أنا رجل عادي، اجلس معي وتحدث، مم أنت خائف؟ لا نهدد أي أحد، لسنا إرهابيين، لا نسرق البنوك، ولا نستولي على أراضي الآخرين”.

وسبق أن أثار جلوس بوتين مع نظيره الفرنسي متباعدين جدا على طاولة تمتد لأمتار، جدلا بشأن إن كان تعمد إهانته، في حين أوضح الكرملين وكذلك قصر فيرساي أن سبب ذلك يعود لإجراءات متعلقة بكورونا، لا سيما أن ماكرون لم يجر اختبار فحص للإصابة بالفيروس.