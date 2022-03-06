الحكومة تطلب عقد جلسة خاصة بشأن أوكرانيا

وقال الوزير الراجحي في بيان له اليوم الأحد إن هذا الطلب يأتي “عملا بنص المادتين 69 و72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وبالنظر إلى الظروف العالمية الطارئة وتداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا وتأثيرها المباشر وغير المباشر إقليميا ودوليا من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والبيئية وغيرها من الأمور الأخرى التي تتطلب منا اليقظة والعمل الدقيق المتواصل والمتابعة المستمرة لتجنب وتخفيف امتداد تلك التأثيرات علينا”.

وذكر أنه سيتم خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمة غدا اطلاع أعضاء المجلس على آخر التطورات والأحداث الحالية الدقيقة والاحتمالات كافة التي قد تنجم عن تطورات تلك المواجهة وإجراءات واستعدادات الحكومة بشأنها.