عمادي يؤكد استعداد “الأوقاف” لشهر رمضان المبارك

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المهندس فريد عمادي استعداد الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى وضع خطة متكاملة في جميع القطاعات والإدارات.

وعلى هامش ترؤسه اجتماعا تنسيقيا مع الوكلاء المساعدين في الوزارة، قال عمادي: إن وزارة الأوقاف وضعت خطتها لاستقبال شهر رمضان بعدما أعلن مجلس الوزراء عودة رص الصفوف في المساجد والسماح بإقامة الدروس والمحاضرات ولذلك بهدف تهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال جمهور المصلين.

وبين أن الوكلاء المساعدين في وزارة الأوقاف وضعوا جميع إمكانيات إداراتهم المختصة لتجهيز جميع المساجد والمراكز الرمضانية التي اعتادت الوزارة على تنظيمها خلال السنوات التي سبقت الجائحة.

وأشار إلى أن المساجد ستستقبل جمهور المصلين في صلاة التراويح والقيام خلال شهر رمضان المبارك كما هو معتاد قبل الجائحة والتي نسأل الله أن يبعد ضررها عن بلادنا وجميع بلاد المسلمين.

وأضاف عمادي «ستحرص وزارة الأوقاف على تطبيق جميع الاشتراطات الصحية المعتمدة من السلطات الصحية في البلاد حرصا على سلامة المصلين وتمكينا لهم من أداء الصلاة».