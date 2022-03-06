وزير التربية: سنعيد النظر في نظام المجموعتين قريبًا

قال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف إن “اختيار نظام المجموعتين منذ بداية العام الدراسي جاء نظرا للظروف الصحية التي مرت بها الكويت والعالم أجمع”، مؤكدا “سنعيد النظر فيه قريبًا لاتخاذ القرار المناسب بعد التشاور مع كل الجهات المعنية”.

وخلال جولة قام بها على عدد من المدارس اليوم للاطلاع والاطمئنان على سير العمل في أول يوم دوام للطلبة بعد انتهاء إجازة منتصف العام والأعياد الوطنية وانطلاق الفصل الدراسي الثاني 2021 -2022، حيث شملت الجولة مدرسة مشرف المتوسطة- بنات وثانوية لبنى بنت الحارث ومدرسة عثمان بن مظعون المتوسطة- بنين. أكد المضف على أن «وزارة التربية تبذل قصارى جهدها لتوفير تعليم جيد وآمن وهو جزء أساسي من العمل»، مشيرا إلى «جهوزية المدارس رغم التحديات التي فرضتها أزمة كورونا» حيث قال: «هناك جهود كبيرة بذلت في المدارس استعدادا للعودة وهذا ما رأيته خلال جولتي، بالإضافة الى سعادة أبنائنا الطلبة وإخواننا المعلمين بالعودة إلى الدراسة».

وأوضح أن «وزارة التربية حرصت على توفير كل السبل والإمكانات المتاحة لمواجهة بعض التحديات التي تواجهها خاصة فيما يتعلق بنقص عمال النظافة، واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن انسيابية العمل وسيره بالشكل المطلوب»، مثمنًا «الدعم الكبير في هذا الجانب من كل الجهات الخارجية وخاصة بلدية الكويت»، ومشيدا في الوقت نفسه، «بالجهود الكبيرة المبذولة من منتسبي وزارة التربية من المعلمين والإداريين بالاضافة الى الادارات المدرسية وكل العاملين في المدارس لتوفير بيئة تعليمية آمنة وسليمة للطلبة».

كان المضف استهل تصريحه بتقديم التهنئة لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، وإلى أولياء الأمور والطلاب والطالبات وكل منتسبي وزارة التربية من الهيئتين التعليمية والإدارية، بمناسبة بداية الفصل الثاني للعام الدراسي 2021 – 2022، بعد حصول المتعلمين على إجازة طويلة، متمنياً «أن تكلل المجهودات كافة في نهاية العام بنجاح أبنائنا».