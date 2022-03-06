مهلهل المضف يسأل وزير العدل عن استكمال إجراءات التنفيذ على الرجعان

وجه النائب مهلهل المضف سؤالا برلمانيا إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عن الإجراءات التي ستقوم بها النيابة العامة لاستكمال عمليـة تنفيـذ إعادة فهد الرجعان.

وطلب المضف إفادته بمدى صحة خبر اعتقال المـدعو المـدان فـهـد الرجعان مـن عدمه، وأسباب عدم تسـليمه للجهات المختصة في دولة الكويت حتى تاريخه.

كما استفسر عن أسباب التأخير في تنفيذ الإجراءات الخاصة بمصادرة أو بيع أملاك الرجعان، والموعد المقرر لتمام تنفيـذ إجراءات الحكم والإجراءات التي ستقوم بها النيابة العامة لاستكمال تنفيـذ اعتقال الرجعان والإجراءات الأخرى التي تخص تنفيـذ الأحكام النهائية الصادرة ضده وآخر تطورات القضايا المرفوعة من الفتوى والتشريع ضد المدان فهد الرجعان.