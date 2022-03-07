وزير الخارجية الفرنسي: أعتقد أن أوكرانيا ستنتصر على روسيا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس الأحد، إنه يؤمن بالنصر النهائي لأوكرانيا على الغزو الروسي، لكنه حذر من حدوث دمار هائل وسقوط الكثير من الضحايا المدنيين جراء حصار المدن الكبرى.

وصرّح لودريان على قناة «فرانس-5»، «لمدة عشرة أيام، كان الأمر الأكثر لفتا للانتباه هو القدرة الكبيرة للمقاومة الأوكرانية، لدرجة لم يتخيلها الخبراء».

لكنه شدد على «أننا ندخل في منطق الحصار، ومنطق الحصار نعلمه من خلال التجارب السابقة الكارثية لطريقة عمل ونشاط القوات الروسية».

وأضاف «لدينا مثال غروزني، لدينا مثال حلب وها هو يتكرر»، في إشارة إلى الحصائل الثقيلة للغاية للتدخلات الروسية في العاصمة الشيشانية وفي المدينة الكبيرة شمال سورية.

وتابع: «أعتقد أن ما سنكتشفه في ماريوبول عندما تنتهي الحرب سيكون مروعا، وهناك أوديسا ثم هناك كييف».

وقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي الأحد إن روسيا تسعى إلى تحقيق أهدافها في أوكرانيا «سواء بالوسائل الديبلوماسية أو العسكرية»، لكنه نفى استهداف المدنيين، بحسب الرئاسة الفرنسية.

وأردف لودريان «أعتقد أن أوكرانيا ستنتصر»، مشددا على تأثير العزلة الديبلوماسية لروسيا والعقوبات الدولية.

وقال «لقد اتخذنا حزمة عقوبات واسعة بدأت آثارها الثقيلة تتكشف وستكون في رأيي أكثر وأكثر ثقلا، ما يعني أن الثمن الذي يتعين دفعه مقابل الحرب سيصبح لا يطاق، وأنه في مرحلة ما سيضطر الرئيس بوتين إلى اختيار أن تكون لها تأثيرات كبيرة على روسيا أو فتح مفاوضات».