مسلم البراك في تشييع جنازة الراحل أحمد الخطيب: فقدنا قامة وطنية

قال النائب السابق مسلم البراك، إن الكويت فقدت بوفاة د.أحمد الخطيب قامة وطنية كبيرة وشخصية رسخت في وطننا الكثير من القيم والمبادئ وخاضت نضالاً طويلاً.

وأضاف عقب مشاركته في تشييع جثمان الراحل، أن الخطيب دافع عن الحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وعن حقوق الشعب وستستذكر الأجيال عطاء الراحل ودوره وحرصه على الكويت.

ولفت إلى أن الخطيب لو أراد غير هذا الطريق الذي اختاره بارداته لكان له ذلك من بداية حياته لكنه اختار أن يدافع ويناضل من أجل حرية وكرامة الشعب ولذا فقدنا برحيله اليوم جزءاً من تاريخ الكويت ونسأل الله أن يلهمنا وأسرته حسن العزاء وأن تكون تجربته التي امتدت لعقود نبراساً يهتدي به أبناء البلد لبناء كويتنا العزيزة.