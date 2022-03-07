الطريجي يسأل عن ضوابط حصول الأئمة والمؤذنين على السكن

وجه النائب د. عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، عن ضوابط وشروط وآلية حصول الأئمة والمؤذنين على السكن الوقفي.

وطلب النائب في سؤاله إفادته وتزويده بضوابط وشروط وآلية حصول الأئمة والمؤذنين على السكن الوقفي، وأعداد الحاصلين على السكن الوقفي من الأئمة والمؤذنين غير الكويتيين.

وتابع: «هل مُنح إمام مسجد من جنسية عربية يعمل في الوزارة بعد أن تجاوز عمره السن القانونية شقتين، إحداهما لسكنه الخاص والأخرى لسكن زوجة ابنه وأولادها؟».