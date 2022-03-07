توصيات نيابية في جلسة “الحرب الروسية الأوكرانية”: جهاز لإدارة الكوارث والأزمات

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن «عدداً من الإخوة الأعضاء تقدموا بعدد من التوصيات إلى الحكومة».

وقد نصت التوصيات التي تقدم بها النواب الدكتور حمد المطر، وأسامة الشاهين، والدكتور عبدالكريم الكندري على ما يلي:

1 – الاستعجال في إقرار الاقتراحات بقوانين المتعلقة بإنشاء جهاز أو هيئة عامة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، يتم دعمه بالطاقات الوطنية المتخصصة، مع الاستعانة بتجارب الدول المتقدمة في هذا المضمار.

2 – توجيه الهيئة العامة للاستثمار وشراء مزارع استراتيجية للأمن الغذائي، أسوة بتجارب دول الخليج في هذا الخصوص.

3 – تطوير وتوسعة منظومة تخزين الغذاء وصوامع الحبوب في الدولة، لرفع الطاقة التخزينية بكميات استراتيجية إضافية.

4 – ضرورة ربط الأجهزة الأمنية، والتنسيق في ما بينها في ما يتعلق برصد الإشعاعات النووية والتسريبات، ومنظومة الإنذار المبكر.

5 – ضرورة توفير كميات كافية من أدوية مثل (اليود) وغيره من الأدوية اللازمة للتعامل مع أي تلوث إشعاعي محتمل، بمقادير كافية للمواطنين والمقيمين، مع آلية توزيعها بالسرعة والكفاءة والعدالة اللازمة.

كما تقدم النواب الدكتور عبدالله الطريجي، والدكتور خالد العنزي، والدكتور هشام الصالح، وخليل الصالح، وأحمد الحمد بالتوصيتين التاليتين:

1 – تكليف الحكومة بإنشاء جهاز لإدارة الكوارث والأزمات.

2 – تكليف هيئة الاتصالات بدراسة إصدار تراخيص دولية عبر الأقمار الاصطناعية لتفادي أي انقطاعات مستقبلية على الكابلات البرية أو البحرية وذلك لضمان استمرارية حركة الإنترنت في الدولة.