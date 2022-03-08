رئيس مجلس الأمة يفتتح جلسة اليوم العادية

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم العادية .

وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين عن عدم حضور جلسة اليوم ، حيث اعتذر عن الجلسة وزير الصحة د.خالد السعيد والنائبان أسامة المناور وعبد العزيز الصقعبي .

وينظر مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم ، بنود جدول الأعمال المكوّن من 14 بنداً و 90 فقرة.

ومدرج على جدول الأعمال 7 رسائل واردة و8 شكاوى والاستجواب المقدم من النائب عبد الله المضف إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب والمكون من 3 محاور.

ويشتمل الجدول على بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2022/2021 – 2025/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.

ويحتوي الجدول على المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 13 يناير 2022.

ويتضمن الجدول 56 تقريراً للجان منها 10 تقارير للبرلمانية المختلفة و32 تقريراً للجنة الميزانيات والحساب الختامي و13 تقريراً للجنة الشؤون الخارجية، وتقرير واحد للجنة حماية الأموال العامة.

ومن أبرز تقارير اللجان البرلمانية تعديل قانون الرعاية السكنية، وتعديل قانون الخدمة المدنية والقانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، وتعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل قانون حماية البيئة والاقتراحات بقانون بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، والصكوك الحكومية والاستيراد، وتنظيم المهنة المصرفية.

ومدرج على الجدول كذلك 6 طلبات مناقشة، و 19 طلباً بتشكيل لجان تحقيق وطلب واحد لتشكيل لجنة مؤقتة.