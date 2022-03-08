نهائي كأس سمو ولي العهد 15 الجاري

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد لكرة القدم الـ 29 ستقام يوم 15 مارس الجاري على استاد جابر الدولي وتجمع ناديي الكويت والعربي.

وأعرب رئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف الصباح في بيان صحافي عن الشكر والعرفان لمقام سمو ولي العهد على رعايته للمباراة النهائية لكأس سموه، متمنيا ان تخرج المباراة بالشكل التنافسي اللائق.

وانطلقت أول مسابقة في بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم في الموسم الرياضي 1993-1994 وحقق الكويت والقادسية لقبها تسع مرات لكل منهما فيما حققها العربي سبع مرات وأحرز نادي السالمية اللقب مرتين وكاظمة مرة واحدة.