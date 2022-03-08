الاتحاد الأوروبي يكشف عن خطة لوقف الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية

كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء عن خطة لاستقلال أوروبا عن الوقود الأحفوري الروسي قبل عام 2030 في ضوء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت المفوضية في بيان أن الخطة التي اطلقت عليها اسم (ريباور أي.يو) تهدف إلى تنويع إمدادات الغاز والإسراع في الاعتماد على الغازات المتجددة والاستعاضة عن الغاز في التدفئة وتوليد الطاقة ما قد يؤدي إلى خفض طلب الاتحاد الأوروبي الغاز الروسي بمقدار الثلثين قبل نهاية العام الحالي.

وقالت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون في معرض عرض الخطة في مؤتمر صحفي في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ “لقد أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى تفاقم وضع إمدادات الطاقة ورفع أسعارها إلى مستويات لم يسبق لها مثيل”.

وأضافت أن لدى أوروبا كميات كافية من الغاز تكفي ما تبقى من هذا الشتاء ولكننا بحاجة إلى تجديد احتياطياتنا سريعا للعام المقبل. ولذلك فستقترح المفوضية خلال الشهر المقبل أن يتم ملء مخزن الغاز الأوروبي حتى 90 في المئة على الأقل بحلول أكتوبر المقبل”.