“فايزر” تبدأ دراسة على أقراص مضادة لـ”كورونا”.. للأطفال بين 6 و17 عاماً 

أعلنت شركة «فايزر»، اليوم الأربعاء، أنها بدأت دراسة على أقراصها المضادة لفيروس كورونا، للأطفال الذين لا يدخلون المستشفى وتتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاماً المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.

ويُسمح باستخدام أقراص «باكسلوفيد» من شركة «فايزر» في حالات الطوارئ بالولايات المتحدة للأطفال من عمر 12 عاما أو أكبر أو البالغين الأكثر عرضة للخطر.

لكن لا توجد أدوية تؤخذ بالفم مضادة لفيروس كورونا مصرح بها في الولايات المتحدة للأطفال الأصغر سنا.

وتخطط شركة الأدوية لضم 240 طفلا في الدراسة في مجموعتين للأطفال من عمر 6 إلى 17 عاما.

وتضم المجموعة الأولى الأطفال الذين لا تقل أوزانهم عن 40 كيلوغراما، والأخرى أطفالا تتراوح أوزانهم بين 20 و40 كيلوغراما.

وقال مايكل دولستن، كبير المسؤولين العلميين في شركة فايزر «، منذ بدء الوباء، أصيب أكثر من 11 مليون طفل تحت سن 18 عاما في الولايات المتحدة فقط بفيروس كورونا، وهذا يمثل 18 في المئة من الحالات التي تم تسجيلها، مما ترتب عليه دخول أكثر من 100 ألف حالة إلى المستشفى».

وكشفت شركة «فايزر» أنها كانت تعمل أيضا على تطوير تركيبات معدلة حسب العمر من الدواء للأطفال المرضى أقل من ستة أعوام، وستبدأ في إدخال ثلاث مجموعات من الأطفال الأقل من ستة أعوام بمجرد توافر التركيبة المعدلة.