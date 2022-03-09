روسيا تحذّر الغرب: عقوباتنا ستؤلمكم

حذّرت روسيا الغرب، اليوم (الأربعاء)، من أنها تعكف على تجهيز رد واسع النطاق على العقوبات سيكون «سريعاً ومؤثراً وينال من معظم القطاعات المهمة»، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن دميتري بيريتشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية، قوله إن «رد فعل روسيا سيكون سريعاً ومدروساً وملموساً».

وذكر بيريتشيفسكي أن روسيا تقلص استخدام الدولارات الأميركية في احتياطياتها وتسوياتها الخارجية بعد العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو.

وفي سياق متصل، حظر البنك المركزي الروسي قيام البنوك ببيع العملات الأجنبية للأفراد، كما قرر أن يكون حد السحب من الودائع القائمة بعملات أجنبية عند عشرة آلاف دولار، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم (الأربعاء)، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأكد البنك، وفقاً لما نقلته وكالة «إنترفاكس» الروسية، أن جميع الأموال في الحسابات أو الودائع بالعملات الأجنبية ستظل محفوظة وبعملة الإيداع.

ويمكن للعميل سحب ما يصل إلى عشرة آلاف دولار بالنقد الأجنبي، بينما سيحصل على بقية الأموال بالروبل بسعر صرف السوق في يوم السحب.

ولفتت الوكالة إلى أن نحو 90% من الحسابات بالعملات الأجنبية لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار، ما يعني أن 90% من أصحاب الأموال سيكونون قادرين على الحصول على أموالهم بالكامل نقداً بالعملة الأجنبية.

ولن تقوم البنوك ببيع العملة الأجنبية نقداً للأفراد خلال الفترة التي تكون فيها هذه القواعد سارية بينما سيكون من الممكن شراء العملات الأجنبية بالروبل في أي وقت وبأي مبلغ.