روسيا: مشروع أمريكي لنشر الأمراض عبر «الطيور المهاجرة» !

اتهمت وزارة الدفاع الروسية اليوم الولايات المتحدة بأنها موّلت برنامج بحوث حول أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، مؤكدة أنها وجدت أدلة على ذلك في مختبرات أوكرانية.

وقال الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في مؤتمره الصباحي حول النزاع في أوكرانيا “كان الهدف من هذه البحوث البيولوجية الممول من وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في أوكرانيا إنشاء آلية لانتشار مسببات أمراض قاتلة”.

وأضاف المتحدث أن هذه المختبرات أجرت اختبارات على فيروس كورونا، وأن مشروعاً لنشر الأمراض عبر الطيور المهاجرة بين اوكرانيا وروسيا جرى دراسته.