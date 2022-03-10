“الأوقاف”: إلغاء شرط التطعيم لأداء العمرة

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد للعلاقات الخارجية والإعلام محمد ناصر المطيري إن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أعلنت عددا من التعليمات المصاحبة لتنفيذ قرار رفع الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي.، مبينا ان «أهم المستجدات تشمل إلغاء تصاريح الصلاة في المسجد الحرام و تصاريح زيارة النبي ﷺ وصاحبيه رضوان الله عليهما والاستمرار بإصدار تصاريح أداء مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة».

وتابع المطيري في تصريح «بالإضافة إلى ضرورة العلم بإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة أثناء التواجد فيهما وإلغاء اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص ( PCR ) معتمد أو لفحص معتمد لمستضدات فيروس كورونا».

وأشار إلى أنه «تم إلغاء التحقق من حالة التحصين للدخول إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي لكل ضيوف الرحمن وإلغاء اشتراط تسجيل بيانات التحصين للحصول على تصريح العمرة في حالة القدوم من خارج المملكة، بمعنى أنه لا يشترط التطعيم لأداء العمرة. وكذلك تم إلغاء شرط الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي على ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة».

وقال المطيري إن «هذه الإجراءات والتعليمات تخضع للتقييم المستمر مـن قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي الأمر الذي يستدعي على جميع المعتمرين من دولة الكويت مراعاتها والالتزام بجميع بنودها».