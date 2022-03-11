“الصحة” توقف نشر إحصائية كورونا اليومية على وسائل التواصل

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند “توقف نشر الإعلان اليومي لتطورات الوضع الصحي المحلي في دولة الكويت فيما يخص حالات كوفيد-19 في الحسابات الرسمية لوزارة الصحة على وسائل التواصل الاجتماعي، واقتصار النشر فقط على الموقع الالكتروني للوزارة، وذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل”، وذلك تزامناً مع ما تحقق من نجاحات في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وأكد السند أن “ذلك -ولله الحمد- يأتي في ظل تحسن مؤشرات تقييم الوضع الوبائي بفضل الله، ثم جهود العاملين في المنظومة الصحة ومؤسسات الدولة كافة، وبفضل الوعي المجتمعي للمواطنين والمقيمين الكرام”.

وبهذه المناسبة تقدم السند بالشكر والتقدير لكل الطواقم الفنية والادارية التي ساهمت ومازالت تساهم في إعداد هذا التقرير اليومي على مدار أكثر من سنتين، وبنحو 747 يوما بشكل مستمر منذ فبراير 2020.

يذكر أن وزارة الصحة ومنذ رصد أولى حالات الفيروس في البلاد في 24 فبراير لسنة 2020 واصلت نشر التقرير بشكل يومي، حرصا على إطلاع المجتمع بمستجدات مؤشرات الوضع الوبائي المحلي.

وكانت مصادر صحية كشفت لـ«الراي» صباح اليوم بأنه اعتبارا من الأسبوع المقبل سيكون الإعلان اليومي عن حالات كوفيد-19 فقط على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، موضحة أن الوزارة ستتوقف عن الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي وللمهتمين بمتابعة التقرير اليومي الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة.