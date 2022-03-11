بوتين يؤيد إرسال مقاتلين من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا… والكرملين: بإمكان السوريين التطوّع

دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطط السماح لمتطوعين بالقتال في أوكرانيا، حيث أرسل آلاف الجنود الروس، في إطار ما وصفها بـ«عملية عسكرية خاصة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال بوتين لوزير الدفاع سيرغي شويغو خلال اجتماع متلفز لمجلس الأمن الروسي: «إذا رأيتم أن هناك أشخاصاً يرغبون طوعاً (بدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا)، عليكم إذا مساعدتهم على الانتقال إلى مناطق القتال».

وقال متحدث باسم الكرملين إنه بوسع السوريين الانضمام إلى القوات الروسية المحاربة في أوكرانيا.

وقال شويغو إن 16 ألف متطوع في الشرق الأوسط مستعدون للقتال مع القوات المدعومة من روسيا.

وكان وزير الدفاع الروسي قد اقترح تسليم أنظمة مضادة للدبابات أميركية الصنع مثل «غافلين» و«ستينغر» إلى مقاتلين من المتمردين في منطقتي لوجانسك ودونيتسك، بحسب وكالة رويترز للأنباء.