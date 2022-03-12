“الأوقاف” عن إيقاف خطيب كيفان: جمع التبرعات دون تصريح

أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنها أوقفت الخطيب المتطوع في مسجد كيفان عن الخطابة لمدة ثلاثة أشهر بسبب قيامه بجمع التبرعات من خلال منبر صلاة الجمعة، وذلك ردا على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن ما قام به خطيب المسجد المذكور للمرة الثانية يعد تجاوزاً لضوابط ولوائح العمل بالمساجد، ومخالفةً صريحة لميثاق المسجد، لا سيما وأن الخطيب المذكور قد تعهد كتابياً لدى الوزارة في المرة الأولى بعدم تكرار هذه المخالفة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن الإيقاف لم يكن بسبب موضوع الخطبة نهائيا كما هو متداول بل جاء بسبب المخالفة المتعلقة بجمع التبرعات دون تصريح في المساجد.