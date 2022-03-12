الحرب في أوكرانيا وارتفاع الأسعار يهددان الاقتصاد العالمي

يواجه الاقتصاد العالمي الذي لم يتعافَ بعد من أزمة وباء «كوفيد – 19». تهديد الحرب في أوكرانيا والارتفاع الحاد في أسعار المواد الأولية، مبدّداً الآمال التي برزت مطلع العام، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

يرى ياكوب كيركيغارد العضو في مجموعة German Marshall Fund للأبحاث في بروكسل أن «الحرب اندلعت في وقت كانت أوروبا والولايات المتحدة تستفيدان من تعافٍ ممتاز».

وأقرّت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بأن الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ منذ أسبوعين فقط، «يزيد بشكل كبير» المخاطر. وخفّض المصرف بـ0.5 نقطة مئوية توقعاته للنمو عام 2022 في منطقة اليورو، ليصبح 3.7 في المائة.

كذلك خفّضت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني توقعاتها بـ0.7 نقطة إلى 3.4 في المائة بسبب الانهيار المرتقب للناتج المحلي الإجمالي الروسي وارتفاع أسعار الطاقة.

يقدّر الخبير الاقتصادي لدى معهد Bruegel جان – بيزاني فيري أن الحرب ستكلّف الاتحاد الأوروبي 175 مليار يورو بسبب تأثير فاتورة الطاقة واستقبال اللاجئين والدعم المالي.