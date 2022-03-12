الداخلية السعودية تعلن تنفيذ الإعدام بعدد ممن اعتنقوا “الفكر الضال”

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت “تنفيذ حكم الاعدام بعدد ممن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى” كاشفة عن أنهم 73 سعوديا وسبعة يمنيين وسوري.

وقالت الوزارة في بيان إن “فئات مجرمة اعتنقت الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى (ذات الولاءات الخارجية خدمة لأجندات الأطراف المعادية) واستباحت الدماء المعصومة وانتهكت الحرمات المعلومة”.

وأضافت أن تلك الفئات “استهدفت دور العبادة وعددا من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد” كما قامت “بالترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم والترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم وزرع الألغام وارتكاب عدد من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة”.

وأشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا يهدفون من خلال ذلك إلى “زعزعة الأمن وإحداث الشغب والفوضى إضافة إلى الخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات تنظيم (داعش) والقاعدة والحوثي الإرهابية وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة والعمل معها استخباراتيا”.

وذكرت أن “سلطات الأمن تمكنت من القبض على تلك العناصر الإجرامية” موضحة أن “التحقيق معهم أسفر عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتمكينهم من الضمانات والحقوق كافة التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة وقد صدر بحقهم صكوك تقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم”.

وبينت أن “الصكوك تضمنت الحكم عليهم بالقتل وأيدت الأحكام من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه حيث تم إنفاذ ما تقرر شرعا بحقهم اليوم”.